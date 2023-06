Le PSG a pour objectif de se renforcer en attaque lors de cette période des transferts et a ciblé Victor Osimhen comme l’une de ses cibles. Cependant, le Napoli se montre très gourmand dans ce dossier.

Avec un secteur offensif qui se reposait seulement sur Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr avant sa blessure, le PSG a manqué de profondeur de banc pour répondre à tous ses objectifs. Et pour remédier à ce problème, le club parisien souhaite frapper un grand coup sur le marché des transferts, notamment au poste de numéro 9. Et à ce jour, trois noms sont régulièrement associés aux Rouge & Bleu : Harry Kane, Randal Kolo Muani et Victor Osimhen. Mais concernant le dernier cité, son club, le Napoli, se montre très dur en affaire. Après avoir remporté le Scudetto avec Naples, Victor Osimhen pourrait vivre une nouvelle aventure. Mais son président – Aurélio de Laurentiis – se montre, comme souvent, très dur en affaire et veut faire monter le prix de son international nigérian, convoité par de nombreux clubs anglais.

À voir aussi : Naples a fixé le prix de Victor Osimhen, pisté par le PSG

Une offre de 100M€ rejetée, le Napoli attend 180M€

Et selon les informations de la Gazetta dello Sport, le SSC Napoli aurait rejeté une première offre du PSG à hauteur de 100M€ pour Victor Osimhen, encore sous contrat jusqu’en 2025. Le champion d’Italie attendrait une offre largement supérieure et demanderait 180M€. « Les conditions sont réunies pour qu’une véritable vente aux enchères démarre pour l’attaquant nigérian », surtout avec les clubs de Premier League. Déçu par les apports de Darwin Nuñez et Cody Gakpo, Liverpool aurait montré un intérêt pour l’ancien attaquant du LOSC. Mais le club de la Mersey n’est pas le seul club anglais sur le coup. En effet, Manchester United et Newcastle ont également besoin d’un avant-centre d’envergure pour répondre à leurs objectifs de la saison 2023-2024. Concernant le PSG, un transfert de Mbappé dès cet été pourrait permettre aux Rouge & Bleu de répondre aux demandes du Napoli. En cas de départ du Nigérian de 24 ans, le club italien a déjà en tête une liste de ses potentiels successeurs avec Jonathan David (LOSC), Rasmus Hojlund (Atalanta Bergame) et Beto (Udinese). À Naples depuis 2020, Victor Osimhen sort d’une grande saison avec un total de 31 buts et 5 passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues