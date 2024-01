Mbappé, Mayulu, buteur…les chiffres clés après USO / PSG

Hier soir, le PSG s’est qualifié en huitièmes de finale de la Coupe de France en s’imposant contre l’US Orléans. Kylian Mbappé a été l’homme de cette rencontre alors que Senny Mayulu a marqué son premier but en professionnel.

Le PSG a fait de la Coupe de France un de ses objectifs de la saison. Après avoir surclassé l’US Revel en 32es de finale (0-9), le club de la capitale s’est largement imposé contre l’US Orléans hier soir en 16es de finale (1-4). Marquer des buts en Coupe de France, une spécialité pour les Rouge & Bleu. Comme le rapporte Michel Kollar, l’historien des Rouge & Bleu sur le site internet du club de la capitale, les joueurs du PSG n’ont pas fait trembler les filets lors de ses 60 derniers matches de Coupe de France qu’à une seule reprise, face à Nice (0-0, 5-6 t.a.b) en 8e de finale la compétition le 31 janvier 2022. Le PSG a aussi au moins 1 but lors de ses 40 derniers matches de Coupe de France à l’extérieur ou sur terrain neutre. Avec sa victoire, le club de la capitale n’a plus été éliminé en 16es de finale de la Coupe de France depuis la saison 2013-2014, soit 10 qualifications consécutives.

A voir aussi : Senny Mayulu : « Je suis très content et très fier »

Mbappé en feu en Coupe de France

Cette saison, Kylian Mbappé a déjà marqué cinq buts en deux matches de Coupe de France. Une compétition appréciée par l’international français, qui a inscrit 22 buts sur ses 10 derniers matches dans la doyenne des compétitions en France avec le PSG, soit 2,2 buts par match. Au tour précédent, il était devenu le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu en Coupe de France (30). Il compte désormais 32 buts en CDF avec le leader de la Ligue 1, 34 en comptant ses deux réalisations avec Monaco. Enfin, pour son deuxième match en professionnel, Senny Mayulu a marqué son premier but en équipe première d’un subtil piqué. Il est le deuxième joueur né à partir du 1er janvier 2006 à marquer pour Paris toutes compétitions confondues cette saison après Warren Zaïre-Emery.