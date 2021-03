Mbappé : “On avait l’ambition de se qualifier”

Kylian Mbappé a été l’un des protagonistes de la belle victoire parisienne en 16es de finale de Coupe de France contre Brest (0-3) avec son doublé. L’attaquant parisien a expliqué que son équipe avait pour mission de se qualifier et c’est chose faite.

“L’objectif c’était de se qualifier contre une équipe qui n’est pas facile à jouer sur son terrain, lance Mbappé au micro de France 2. C’est vraiment une équipe joueuse qui prône un beau football. Félicitations à eux. On avait l’ambition de se qualifier, de tout de suite se mettre à l’abri. C’est ce que l’on a fait. Après c’est vrai que l’on a un peu souffert en fin de mi-temps mais on a réussi à mettre le deuxième but qui nous a fait du bien. Le match d’aujourd’hui était important. Si on perdait, on était éliminés. Maintenant, on bascule sur une autre compétition. C’est un autre contexte.”

Sur le match du Barça, Kylian Mbappé explique que le PSG va le préparer sereinement. “On se prépare normalement, comme on l’a toujours fait, et sereinement surtout.“