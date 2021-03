Rotation d’effectif, c’est le maître-mot au Stade Brestois 29 et au PSG pour ce seizième de finale de la Coupe de France en Bretagne. Mauricio Pochettino a relativement surpris avec sa composition d’équipe. Danilo reglisse derrière, Kehrer s’installe à droite, Bakker va avoir une nouvelle opportunité à gauche. Dans l’entrejeu, comme escompté Paredes, Herrera et Verratti seront à la manœuvre. En attaque, Sarabia et Draxler débutent sur les ailes, et Mbappé en pointe. Di Maria est sur le banc. 35 ans que Brest ne bat pas le PSG, il faut que cela dure.

Fil du match

A la 9e minute, Kylian Mbappé exploite parfaitement une perte de balle de Fadiga au milieu de terrain pour aller fixer la défense et frapper dans la lucarne de Cibois (0-1). Le match propose une bonne intensité, les deux équipes cherchant à jouer. A la 35e minute, Verratti décale parfaitement Mbappé qui croise sa frappe, elle ricoche sur le poteau. A la 44e minute, une action menée par Draxler et Sarabia va au bout avec un but de l’Espagnol. 0-2 à la pause.

Feuille de match du SB29/PSG

Samedi 6 mars 2021 à 21h10 au stade Francis-Le Blé (huis clos)| 16e finale de la Coupe de France 2020-21| Diffuseurs : France 2 et Eurosport 2 | Arbitre : Brisard | Buts : Mbappé (9e), Sarabia (44e) | Avertissement : Paredes (27e)