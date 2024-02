Ce soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Nantes (0-2), pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son équipe, en effectuant cinq changements par rapport au onze qui a commencé la rencontre contre la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions au Parc des Princes mercredi soir (2-0). Le coach parisien a décidé de laisser sur le banc au coup d’envoi Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Présent en conférence de presse après la victoire des Parisiens sur la pelouse de la Beaujoire, Luis Enrique a justifié son choix de ne pas titulariser son meilleur buteur, dans des propos relayés par Le Parisien.

Ce qu’il retient de ce match à Nantes

« La victoire, l’attitude de tous nos joueurs, l’ambiance superbe dans ce stade, et nos fans qui sont toujours avec nous, n’importe où. »

Mbappé remplaçant

« C’est simple et difficile à expliquer. Il y a eu un match de Ligue des champions dans la semaine et on avait besoin d’énergie pour être compétitif. Il fallait donner du temps de jeu à ceux qui n’en ont pas eu en Coupe d’Europe. Notre objectif est ambitieux et j’ai besoin que tous les joueurs soient impliqués pour le remplir. C’était difficile ce soir parce que Nantes a bien défendu. »

La gestion des temps de jeu

« C’est primordial pour essayer de gagner tous les trophées. L’attitude a été exceptionnelle. Tous les joueurs seront importants pour l’équipe. Je le pense. »

Le championnat gagné ?

« Non, pas du tout. On va manquer peut-être de motivation parce qu’on n’a pas un adversaire direct qui va nous pousser mais c’est dû à nos mérites. On va utiliser le championnat pour améliorer notre façon de jouer. On va essayer de continuer à gagner mais rien n’est fait mathématiquement. »

Avez-vous noté un changement d’attitude des joueurs dans la préparation du match après l’annonce du départ de Kylian Mbappé ?

« Non. »

Le match de Nantes

« C’est toujours difficile d’attaquer une équipe en bloc bas. On a essayé de les fatiguer sans être bien placé en première période. On s’est amélioré en seconde période, avec plus d’énergie et avec de la chance sur notre premier but. »