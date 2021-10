Après la défaite de l’Italie de Donnarumma et de Verratti ce mercredi face à l’Espagne (1-2), l’équipe de France rencontre ce soir la Belgique dans le cadre de la deuxième demi-finale de la Ligue des Nations. Les Bleus, qui pourraient disputer leur première finale dans cette compétition ont pour ambition de remporter ce titre.

Didier Deschamps a annoncé son onze qui sera aligné ce soir et sans surprise, on retrouve Kylian Mbappé dans le XI titulaire. Presnel Kimpembe de son côté va débuter sur le banc. Le sélectionneur français a décidé de lancer un système avec une défense à trois composé de Varane, Koundé et Hernandez.

Le XI de l’équipe de France : Lloris – L. Hernandez, Varane, Koundé – T. Hernandez, Rabiot, Pogba, Pavard, Griezmann – Mbappé, Benzema

Le XI de l’équipe de Belgique : Courtois – Alderweireld, Denayer, Wertongen, Castagne – Wietsel, Tielmens, Carasco, De Bruyne, Hazard, Lukaku