Mbappé toujours le joueur le plus cher de Ligue 1 (CIES)

Alors que son avenir fait beaucoup parler ces derniers mois, Kylian Mbappé – encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG – reste le joueur avec la plus grande valeur marchande de Ligue 1 comme le rapporte l’Observatoire du Football (CIES) dans sa lettre hebdomadaire. L’attaquant parisien est estimé à 118,3 millions d’euros par le CIES. Une somme basse qui peut s’expliquer sur le fait qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Dans le championnat de France, son dauphin se nomme Jérémy Doku (Rennes) qui est estimé à 67,5 millions d’euros. Moise Kean complète le podium (63,7 millions d’euros). L’attaquant italien devance son coéquipier Neymar (61,1). Marquinhos complète le top 5 (57,9 M€). Si on regarde le classement en prenant les joueurs des cinq grands championnats, c’est Phil Foden (Manchester City) qui a la meilleure valeur marchande avec 190,2 millions d’euros. Kylian Mbappé ne se classe que douzième.