Kylian Mbappé a été nommé pour le titre du meilleur joueur du mois de décembre en Ligue 1. Une nomination qui récompense ses bonnes performances. Avec 4 buts en 4 rencontres ce mois-ci, il est à un but par match. À l’image de sa saison, où il marque presque à chaque match.

18 buts en 16 matches de Ligue 1

Mbappé est souvent décisif cette saison, à quelques exceptions près. Absent à cause du feuilleton l’été dernier, il n’a pas pu marquer contre Lorient lors de la première journée de championnat. Marseille, Clermont, Rennes, Montpellier et Nantes sont les clubs contre lesquels Mbappé n’a pas marqué dans cette première partie de saison.

L’attaquant parisien porte son total à 18 buts en 16 matches de Ligue 1. Soit plus d’un but par match. Un ratio qui doit être la norme pour ce joueur. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est le principal intéressé. « On a fait la phase aller, (…) ça fait 18 buts, 1 but par un match. Je suis déjà à plus d’un but par match cette année en championnat. Ce serait, pour un joueur comme moi, la moindre des choses », a déclaré Kylian Mbappé lors d’une interview à Prime Video.

