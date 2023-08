Pour le compte de la première journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le FC Lorient. A la veille du début du marathon qu’est le championnat, le nouveau coach parisien, Luis Enrique, s’est rendu en conférence de presse d’avant-match pour la première fois.

Pour sa première sur le banc du Paris Saint-Germain en match officiel, le nouveau coach, Luis Enrique, fera face au FC Lorient de Régis Le Bris. La rencontre se jouera au Parc des Princes, ce samedi (21h sur Canal +), dans le cadre de la première journée de Ligue 1 Uber Eats. A la veille du premier rendez-vous de la saison, le technicien espagnol s’est présenté face aux journalistes présents au Campus PSG à Poissy (78) afin de répondre aux questions de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match.

Le cas Kylian Mbappé

« Kylian Mbappé ? C’était déjà une situation qui était déjà arrivée dans le passé, avant mon arrivée, et une issue positive avait été trouvée. J’espère qu’à nouveau c’est quelque chose qui va se solder avec un accord entre le club et le joueur. C’est quelque chose que j’aimerais beaucoup« .

Le manque d’intensité en Ligue 1

« Je suis ici pour faire changer les choses, nous devons être compétitifs pendant 95,100,110 minutes sur tous les matchs, nous sommes professionnels, nous voulons que les supporters prennent du plaisir et cela va commencer dès le premier match. Je ne veux pas seulement 10 minutes de folie dans les matchs, mais de l’attaque, du pressing … . Ce que je vois, que je sens avec mes joueurs, c’est qu’on aura ce rythme. Demain ça sera un match difficile, Lorient est une bonne équipe, mais je pense qu’on va gérer« .

Neymar et Verratti

« Neymar et Verratti ? J’ai coutume de garder privé nos conversations. Ce qu’ils m’ont dis et ce que je leur ai dis. Je vous invite à être attentif à mes actes, parce que là ce sont mes mots que vous entendez, mais ce sont mes décisions qui vous exprimeront très clairement mon avis !« .

Comment se sent-il à Paris ?

« Paris c’est le truc qui se trouve là bas (sourire) … j’y suis allé seulement une fois, je suis aussi allé au Parc des Princes la semaine dernière, il est très beau, c’est un magnifique stade. Maintenant je suis pressé de commencer avec ce premier match de Ligue 1. Pour le reste je ne sort pas d’ici (du Campus PSG ; NDLR), je travaille constamment. Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’ici on me met dans les meilleures conditions, pour construire une très bonne équipe, je suis excité et motivé« .

Le mercato

« Encore aujourd’hui on fait ce qu’il faut au quotidien pour le mercato. On est ouvert pour améliorer l’effectif jusqu’au dernier jours, et on est en contact avec le président et Luis Campos au quotidien. Mais le mercato est difficile pour tous, et pour nous aussi« .

Warren Zaïre-Emery

« J’ai l’habitude de ne pas dire qui sera titulaire, pour le match du lendemain. Les joueurs seront convoqués demain et dans l’après midi ils sauront qui débute. Mais pour Warren, c’est un joueur que nous aimons beaucoup, il est très intelligent, fort techniquement et on fera au mieux pour mettre les jeunes dans les meilleures dispositions« .

Le PSG favori en Ligue 1 ?

« (sourire) Oui, clairement. Nous sommes une des meilleures équipe du championnat. Mais toutes les compétitions dans lesquelles le PSG est, il est favori« .

Ousmane Dembélé présent dans le groupe face au FC Lorient ?

« Ousmane Dembélé n’est pas un joueur du PSG. Il manque un tout petit quelque chose, pour qu’il le soit à 100%, mais à 99%, il est un joueur du PSG. Donc demain, non« .

L’aspect tactique du football français

« On a analysé toutes les équipes de Ligue 1. Comme pour Lorient. On connait mon goût pour la domination de l’adversaire, ce que je recherche c’est occupé le camp adverse. On se prépare, mais évidemment en face il y a une équipe adverse« .