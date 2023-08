C’est la grosse information de la journée. Kylian Mbappé réintègre le groupe principal de Luis Enrique et une prolongation de contrat est même envisagée par le joueur. On se dirige vers la fin du bras de fer entre le joueur et ses dirigeants.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Ce dimanche en fin de matinée, le PSG a annoncé la réintégration de Kylian Mbappé au sein de l’équipe première de Luis Enrique. Engagé dans un bras de fer avec sa direction après avoir annoncé dans une lettre son désir de ne pas activer l’année supplémentaire présente dans son contrat, le numéro 7 parisien s’entraînait avec les membres du loft depuis quelques semaines. Mais « après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l’équipe première d’entraînement ce matin », a annoncé le PSG dans un communiqué. Et quelques heures plus tard, certains médias avançaient même que le champion du Monde était désormais ouvert à une prolongation chez les champions de France après avoir longtemps campé sur ses positions. Ainsi, un départ dès cet été devient de moins en moins probable. Le joueur était même présent à l’entraînement du jour sous le regard des deux dirigeants, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi.

🔛 Séance en ce lendemain de #PSGFCL sous les yeux du Président Nasser Al-Khelaïfi avec la réintégration dans l’équipe première d’entraînement de Kylian Mbappé et la première séance collective de la nouvelle recrue Ousmane Dembélé. pic.twitter.com/JX5D9YXrco — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 13, 2023

Une prolongation de contrat est envisagée par Mbappé

Mais quelques facteurs ont poussé Kylian Mbappé à revoir sa position initiale. Comme le rapporte Le Parisien, « les deux parties ont en tout cas fait un pas l’une vers l’autre ces dernières heures » même si la prudence reste de mise au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat. Après des discussions jugées positives, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, a entériné le retour de l’attaquant de 24 ans à l’entraînement et « et annoncé au reste de l’effectif qu’il serait bien un joueur du PSG cette saison. » De son côté, le champion du Monde 2018 voit d’un bon oeil la tournure que prend le projet parisien. Se sentant trahi la saison passée face aux promesses non-tenues de ses dirigeants, l’attaquant français a vu lors de ce mercato l’arrivée d’un vrai numéro 9 en la personne de Gonçalo Ramos et le recrutement de son compatriote et ami, Ousmane Dembélé. De plus, d’autres recrues offensives sont attendues avant la clôture du mercato. À cela s’ajoute le départ plus que probable de Neymar vers l’Arabie saoudite. « À ses yeux, le club avance dans le bon sens même s’il restera attentif à la suite des événements (…) Pour toutes ces raisons, Kylian Mbappé n’exclut plus de prolonger son aventure au PSG et la possibilité de le voir signer un nouveau contrat dans les prochaines semaines existe réellement », conclut LP.

