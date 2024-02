Médias : Que vaudrait la Ligue 1 sans Kylian Mbappé ?

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG est discuté dans le même temps que les pourparlers entre la Ligue et les diffuseurs concernant les droits TV. Le probable départ de l’attaquant français pourrait impacter la valeur économique et médiatique du football français.

Deux questions qui se posent en parallèle mais qui pourraient être étroitement liée. L’avenir de Kylian Mbappé et son probable départ en direction du Real Madrid pourrait avoir un réel impact sur les négociations entre la Ligue et les diffuseurs. Cependant, la Ligue ne semble pas être de cet avis. En effet, selon RMC Sport, « dans le dossier de près de 500 pages envoyé aux diffuseurs pour l’appel d’offres, son visage apparaît peu« . Une façon informelle de comprendre que la présence ou non de Kylian Mbappé dans le championnat de France, n’aurait pas l’impact aussi important qui est décrit par de nombreux observateurs du football français. La Ligue ne semble pas faire de l’attaquant du PSG un véritable argument de vente, et espère toujours atteindre les 900 millions d’euros pour la vente de ses droits domestique et internationaux. Et le probable départ de Kylian Mbappé ne serait pas un frein aux ambitions de la LFP selon la majorité des diffuseurs.

A lire aussi – Mercato : Le Real Madrid confiant pour une arrivée de Mbappé

« La question du suspense est bien plus clé en Ligue 1 que celle des stars »

La possible perte de Kylian Mbappé ne semble pas effrayer les différents acteurs médiatiques du football français, à en croire un diffuseur qui se confie auprès de nos confrères d’RMC Sport : « Les diffuseurs ont pris des décisions mais sur la base des cinq prochaines années. Tout le monde sait qu’il y a un risque énorme que Mbappé parte. À chaque fois, les droits n’ont pas été affectés parce que les joueurs sont remplacés. Le PSG remplacera Kylian Mbappé s’il part, par 2-3 joueurs absolument astronomiquement bons« . Pour aller dans le sens d’un faible impact sur les négociations entre diffuseurs et LFP, le nom de Kylian Mbappé est peu évoqué dans les négociations : « Dans toutes les discussions entre les chaînes et LFP, il n’y a aucune référence à Kylian Mbappé. Les diffuseurs prennent des décisions qui s’attaquent à tous les aspects des forces macroéconomiques et des consommateurs. Les formats. Combien de matches diffusés. S’ils sont exclusifs ou non. La durée du contrat. La lutte contre le piratage. Le marché publicitaire qui correspond …« , explique un autre diffuseur.

L’ancien directeur des sports de Canal+ et expert des médias, Cyril Linette, s’est lui aussi confié pour RMC Sport sur le sujet : « Honnêtement, je pense que c’est un faux problème. Le PSG aura toujours une bonne équipe, qui demeurera l’attraction numéro un du championnat. La question du suspense est bien plus clé pour moi en Ligue 1 que celle des stars. A l’international la Ligue 1 est en concurrence avec des ligues bien plus fortes, avec ou sans Mbappé. Le produit Ligue 1 reste à développer. Il ne dépend pas d’un joueur et heureusement. Il faudrait surtout augmenter la concurrence entre plusieurs clubs« . Parmi les diffuseurs dans les pourparlers, BeIN Sport a négocié cette semaine directeur avec Vincent Labrune qui s’est rendu à Doha afin de d’échanger avec Yousef Al-Obaidly, le numéro un de la chaîne qatarie. Outre l’impact sur la valeur du football en France, le probable départ de Kylian Mbappé pourrait-il avoir un impact sur les montants évoqués et les 900 millions d’euros espérés par la LFP ? : « Si DAZN, Prime et BeIN font des offres, et qu’au même moment il part subitement, cela ne fait aucune différence sur le prix. Le principal facteur reste la compétition entre les médias. Si Amazon enchérit à 100, BeIN fera une offre à 110« , explique une source proche d’une chaîne, toujours dans des propos recueillis par RMC Sport.