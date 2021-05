Memphis : “Si j’avais les mêmes stats au PSG, tout le monde le saurait en Europe”

En fin de contrat le 30 juin, Memphis Depay (27 ans) va quitter libre l’Olympique Lyonnais. Le joueur coté 45M€ (par Transfermarkt) va négocier en direct son avenir sans agent (mais avec des avocats). L’international néerlandais vise le top du top européen malgré un déficit d’exposition avec l’OL qui ne met pas son bilan statistique assez en valeur. Avec de tels chiffres au PSG, Memphis Depay sait qu’il serait plus désiré chez les cadors.

“Si j’avais les mêmes stats au PSG que celles que j’ai à Lyon (20 buts, 10 passes décisives en L1), tout le monde le saurait en Europe. Pareil si je les avais eues à Manchester”, déclare le joueur de l’OL dans L’Equipe. “Donc il va falloir que je prouve aux trois ou quatre plus grands clubs européens que je peux faire la même chose chez eux. C’est mon but. Je veux aller dans l’un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats. Où ce sera, je ne sais pas encore, ce n’est pas encore clair, mais c’est mon objectif. Et si les gens ne me placent pas dans la liste des joueurs de ce niveau, c’est qu’ils ont un problème avec moi. Parce que moi, je sais que je peux en faire partie. Et je le montre aussi en sélection. […] Aujourd’hui, je suis libre, donc la négociation ne devrait pas être trop difficile, ma mère pourrait le faire !”