Dimanche soir, le PSG jouera le dernier match de sa saison à Brest et comptera sur Kylian Mbappé pour faire des différences lors de la décisive 38e journée de Ligue 1 pour l’attribution du titre. Et quid de la suite pour l’attaquant de 22 ans sous contrat jusqu’en juin 2022 ? Pour l’agent de joueurs Bruno Satin, la tendance est au départ de Paris, mais pas forcément à une porte ouverte de la part du PSG.

“Effectivement ça dure beaucoup maintenant, et mon sentiment c’est plutôt qu’il est partant. J’ai eu quelques petites infos aussi. Kylian et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid. Une grosse info ? Non, non, juste un accord de principe qui concerne les conditions du joueur. Mais il ne vous aura pas échapper qu’il faut l’accord du PSG. Et comme manifestement les Qataris et le PSG n’ont pas décidé de se priver de Kylian Mbappé, il pourrait très bien aller au terme de son contrat et partir pour zéro. L’histoire nous a appris que lorsque la direction du PSG et Doha ne veulent pas qu’un joueur s’en aille, ils le font rester jusqu’au moment où il ne leur appartient plus. Mbappé discute avec le Real Madrid, mais ce n’est pas un scoop, ça fait des années…”, a commenté l’agent de joueurs sur le plateau du Late Football Club.