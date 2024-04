Mendes : « On a encore un match pour renverser la tendance »

Dans un match complètement fou, le PSG s’est incliné en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3). Les Parisiens devront aller chercher la qualification sur la pelouse du Stade de Montjuïc.

Le PSG recevait le FC Barcelone ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. Après un début de match maîtrisé, le PSG s’est fait surprendre par un but de Raphinha. Le PSG a réussi à retourner le match en trois minutes avec des buts d’Ousmane Dembélé et Vitinha. Mais il n’a pas réussi à tuer le match et s’est fait punir par un nouveau but de Raphinha et Christensen (2-3). Au micro de Canal Plus, Nuno Mendes ne veut pas s’alarmer malgré la défaite.

« Ce n’est pas fini »

« Déçu de la prestation de l’équipe ce soir ? Non, je ne pense pas. Je crois que l’équipe a été bien dans le match. Elle a réussi à faire ce qu’elle devait faire. Malheureusement, on sort de la rencontre avec une défaite. Mais le quart de finale n’est pas terminé, on a un autre match pour renverser la vapeur. Les points positifs ? Ce sont les résultats qui comptent. On a quelques fois été déconnecté du match et c’est là où ils ont marqué. Maintenant, il faut continuer, on a fait un bon travail aujourd’hui. On a une semaine pour travailler et faire le match retour. Nos chances de qualification ? On a une équipe pour jouer tous les matches, je pense que l’équipe est bien, tranquille. Ce n’est pas fini, on a encore un match pour renverser la tendance. Et c’est ce que l’on va faire. »