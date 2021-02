Rien à tirer du PSG-Nîmes (3-0) mercredi soir au Parc des Princes. C’est la ligne de Pierre Ménès. Surtout parce que la liste des cadres parisiens absents est trop longue pour faire des déductions ou des projections. Kylian Mbappé était lui bien sur le terrain, dans un 4-4-2 qui s’installe. Et le journaliste n’est pas convaincu par son positionnement.

“Le PSG a battu Nîmes à l’issue d’un match médiocre et ennuyeux. Il faut dire que Nîmes a attendu d’être mené 2-0 pour arrêter de défendre à neuf”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Son but ne solutionne pas le « problème Mbappé » dans cette équipe, avec ce positionnement bizarre d’attaquant axe gauche où il s’est retrouvé dans la nasse entre quatre défenseurs nîmois. Maintenant, tirer des conclusions sur ce match alors qu’il manquait sept titulaires me paraît nul et non avenu. On jugera le club de la capitale lors du Classico, qu’on aura le bonheur de vivre sur Canal+ dimanche soir. Un match qui, je l’espère, fera une belle audience chez nous pour, peut-être, redonner envie à tout le monde d’investir à nouveau dans le foot français…“