Le PSG était dans le froid de Geoffroy-Guichard hier soir. C’était le tout premier match de l’année 2021 après seulement trois jours d’entraînement et avec une infirmerie occupée par neuf éléments majeurs. Résultat, un nul 1-1 pour le premier match de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Comme d’autres observateurs, Pierre Ménès a suivi le Saint-Etienne/PSG au sein d’un amas de matches. Le journaliste a retenu le mauvais match d’Angel Di Maria et de Kylian Mbappé.

“L’info de la soirée, c’est que Lyon est leader avec trois points d’avance sur Paris et Lille”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Alors évidemment, trois jours seulement après l’arrivée de Mauricio Pochettino, il est impossible d’émettre un quelconque avis. Les Verts ont ouvert le score assez rapidement sur une boulette du duo Kehrer-Gueye exploitée par Bouanga et Hamouma. Trois minutes plus tard, Kean servi par Verratti a égalisé et on pouvait penser qu’avec sa possession de balle, le PSG parviendrait à faire la différence. Mais ça n’a jamais été le cas car, dans un style très différent, Di Maria et Mbappé ont été catastrophiques. L’Argentin n’a pas existé et le Français n’a pas de physique et aucun pouvoir d’accélération. Il fait presque de la peine et c’est assez inquiétant.”