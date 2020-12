Un adversaire qui mise tout sur la défense et qui encaisse un but dès la 18e minute, c’est ce qu’il fallait au PSG pour contrôler le dernier match de 2020, malgré dix défections majeures. Invité à débriefer le match sur Canal Plus, Pierre Ménès s’est plusieurs fois lamenté des choix défensifs de Thierry Laurey, l’entraîneur du Racing Strasbourg. Du coup, la rencontre n’a pas proposé beaucoup d’occasions, même si à la fin, c’est un 4-0 en faveur du PSG qui s’affichait sur les écrans d’un Parc des Princes toujours vide.

Le journaliste n’a pas été emballé par un match “entre un champion en titre décimé et une formation alsacienne venue au Parc pour bétonner bêtement“. Et Pierre Ménès écrit sur son blog Canal Plus. “Même après que Pembélé a ouvert le score, les Strasbourgeois n’ont rien fait pour tenter de revenir et sont restés plantés à dix derrière. Et à force de courir après la balle, ils ont lâché physiquement et ont commis des erreurs en fin de rencontre qui ont permis au PSG d’alourdir la marque avec par Mbappé, Gueye et Kean. Je trouve vraiment triste que le Racing soit venu avec zéro ambition face à une équipe que les joueurs de Laurey auraient au moins pu essayer de bousculer.”