Pour le mercato estival 2024 du PSG, le nom de Victor Osimhen ne cesse de revenir avec insistance. En effet, l’attaquant de Naples semble être le dossier prioritaire des dirigeants parisiens pour palier le futur départ de Kylian Mbappé.

Ces dernières semaines, à trois mois de l’ouverture du marché des transfert estival, le nom de Victor Osimhen continue d’être associé au PSG. Le Nigérian rêverait de porter la tunique Rouge & Bleu et les derniers échos de la presse italienne vont une nouvelle fois dans ce sens ce jeudi. En effet, Il Matino affirme que l’attaquant de 25 ans serait proche de rejoindre le Paris Saint-Germain et s’avance sur un contrat de 4 ans, assorti d’un salaire de 13M€ par an. Concernant le clause libératoire de Victor Osimhen, les dirigeants parisiens s’acquitteront de la somme de 120 millions d’euros, les discussions entre Nasser Al-Khelaïfi et Aurelio De Laurentiis ne devraient pas tarder afin d’évoquer les modalités de paiement. Cependant, si la presse italienne s’avance et semble unanime sur ce dossier, les informations en France tempèrent le transalpines. C’est notre le journaliste Fabrice Hawkins, pour RMC Sport, qui affirme qu’aujourd’hui, aucune accord tripartite existe entre le PSG, Naples, et Victor Osimhen.

Toutefois, une information semble être tant elle est reprise par les médias italiens et français : la volonté du joueur de rejoindre le PSG. En effet, toujours selon Fabrice Hawkins, « le Nigérian est cependant intéressé par le Paris Saint-Germain« . Reste à savoir la véritable position des dirigeants du club de la capitale sur le dossier, tant ils ne souhaitent, à ce stade, pas se séparer de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Après avoir dépensé près de 160 millions d’euros pour ses deux attaquants, le PSG pourrait être attentif à ne pas les déstabiliser avec le recrutement de Victor Osimhen, et ainsi créer un bouchon à la pointe de l’attaque. C’est ainsi que « Doha priorise d’autre postes pour le mercato estival« , selon Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato. Ce dernier affirme que « Victor Osimhen n’est pas proche de rejoindre le PSG« , en précisant lui aussi que « Si Paris décide d’accélérer, l’attaquant nigérian ne dira pas non ».