Mercato : Aucun lien entre le PSG et Virgil van Dijk

A l’issue de la double confrontation entre le PSG et Liverpool, Virgil van Dijk a été aperçu dans les coursives d’Anfield en pleine discussion avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Une rencontre qui n’a pas manqué de nourrir des rumeurs.

En fin de contrat en juin prochain Virgil van Dijk ne sait toujours pas où est-ce qu’il jouera la saison prochaine. A 33 ans, le défenseur central a été envoyé au Paris Saint-Germain cet été, libre de tout contrat, avec une prime à la signature à hauteur de 100M€. Une information aujourd’hui démentie par Julien Laurens journaliste spécialiste du football britannique pour RMC Sport : « Il n’y a rien entre le PSG et Virgil Van Dijk. Pas de discussions, pas de négociations, pas d’offre de 100 millions d’euros. Rien. Virgil a discuté avec Luis Campos et Nasser Al Khelaifi après le match retour de Ligue des Champions, et il ne s’agissait pas de son avenir, mais des deux matchs qu’ils ont disputés« .

Nos confrères de Foot Mercato démentent également l’information : « À ce jour et contrairement aux rumeurs de la presse anglaise, aucun lien entre le PSG et Virgil van Dijk« , partage Josué Cassé sur son compte X.