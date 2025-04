Ligue 1 – L’horaire du match entre Nantes et le PSG dévoilé

Le PSG a obtenu gain de cause. Son match contre Nantes, intercalé entre ses deux quarts de finale de la Ligue des champions, a été déplacé. Il se jouera le 22 avril à 20h45.

Après sa qualification héroïque pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera Aston Villa à ce stade de la compétition. La manche aller se déroulera au Parc des Princes le 9 avril avant un retour à Villa Park le 15. Entre ses deux rencontres, le club de la capitale devait affronter Nantes dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Afin de préparer au mieux sa double confrontation contre les Villans, le PSG avait demandé à la LFP de décaler sa rencontre contre les Canaris.

Entre deux matches de Ligue 1 au Parc des Princes

Une demande qui a été acceptée par l’instance, qui a officialisé la nouvelle date de cette rencontre. Au lieu de s’affronter le week-end du 12 avril, Nantes et le PSG joueront sur la pelouse de la Beaujoire le mardi 22 avril prochain. Aujourd’hui, la LFP a dévoilé l’horaire de cette rencontre. Elle se jouera à 20h45 et sera diffusée sur DAZN. Elle se situera entre les réceptions du Havre, pour le compte de la 30e journée, et de Nice (31e journée).

Le programme de la 29e journée de Ligue 1

Vendredi 11 avril 2025 à 20h45 sur DAZN RC Lens – Stade de Reims



Samedi 12 avril 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1 AS Monaco – Olympique de Marseille

Samedi 12 avril 2025 à 19h00 sur DAZN Toulouse FC – LOSC Lille

Samedi 12 avril 2025 à 21h05 sur DAZN RC Strasbourg Alsace – OGC Nice



Dimanche 13 avril 2025 à 15h00 sur DAZN AS Saint-Étienne – Stade Brestois 29



Dimanche 13 avril 2025 à 17h15 sur DAZN Angers SCO – Montpellier Hérault SC Havre AC – Stade Rennais FC

Dimanche 13 avril 2025 à 20h45 sur DAZN AJ Auxerre – Olympique Lyonnais