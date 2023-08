Le PSG espère encore se renforcer sur le plan offensif durant ce mercato estival 2023. En effet, malgré les arrivées de Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Marco Asensio ou encore Kang-In Lee, les dirigeants parisiens espèrent enrôler Bradley Barcola à l’Olympique Lyonnais.

Au cours de ce mercato estival 2023, le Paris Saint-Germain s’est renforcé sur le plan offensif et espère encore enregistré des arrivées dans ce secteur de jeu. Les derniers échos de la presse relatent des potentielles signatures de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Ce dernier fait l’actualité ce vendredi en ayant fait part de sa volonté à sa direction de quitter son club formateur, l’Olympique Lyonnais. En effet, selon les informations du Parisien et d’RMC Sport, le jeune Gone aurait « annoncé à son entraîneur Laurent Blanc et la direction lyonnaise qu’il souhaite partir avant le 1er septembre« . Sur les tablettes de différents clubs européens, dont Chelsea et le PSG, Bradley Barcola serait tenté par le projet du club de la capitale. En ce sens, des discussions seraient en cours afin de trouver un accord. S’il souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain, l’attaquant international Espoir français, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais et leurs homologues parisiens doivent encore trouver un terrain d’entente. Afin d’avancer sur le dossier, en parallèle de celui de Randal Kolo Muani, le PSG et l’OL continuent de discuter. Cependant, côté parisien, « ces derniers jours, la direction parisienne regrettait un manque de clarté de la part du propriétaire de l’OL John Textor dans ce dossier« . Une information confirmée par Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, qui affirme que les dirigeants lyonnais a changé de prix plusieurs fois. Cependant, nos confrères du Parisien affirment que la prise de position claire de Bradley Barcola pourrait décanter le dossier : « C’est au moins ce qu’espère Paris qui a validé ce renfort à tous les étages, y compris du côté de l’entraîneur Luis Enrique« . En ce sens, le club de la capitale devrait donc revenir à la charge pour Bradley Barcola, et se place en bonne position pour accueillir l’attaquant de 20 ans.

En conférence de presse d’avant-match ce vendredi, Luis Enrique a été interrogé sur une potentielle arrivée de Bradley Barcola. Le technicien espagnol a botté en touche. Sur le même sujet, Laurent Blanc, coach de l’Olympique Lyonnais, a répondu aux journalistes présents face à lui : « Je sens qu’il est ici. Mais est-ce que tout son esprit est ici ? Je n’en sais rien. Mettez-vous deux secondes à sa place. Ce n’est pas une excuse ou quoi que ce soit. A un moment donné, cela peut perturber, et il peut être impacté par cela. La réponse est oui, il est impacté. Il est jeune. A nous de faire en sorte qu’il soit le moins impacté par cela et qu’il donne une réponse sur le terrain et pas ailleurs« .