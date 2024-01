Mercato : Carlos Soler ne quittera pas le PSG

Le PSG a entamé son mercato d’hiver en grandes pompes en ce mois de janvier 2024 avec l’officialisation de Lucas Beraldo dès le premier jour de l’année. Si des départs pourraient se boucler dans les prochaines semaines, les portes sont fermées à double tour pour Carlos Soler.

C’est à la toute fin du mercato estival 2022 que Carlos Soler s’engage avec le PSG dans le cadre d’un contrat de cinq ans, en provenance de Valence. Cependant, depuis, l’international espagnol ne parvient pas à s’imposer comme un titulaire et occupe un véritable rôle de second couteau dans le vestiaire Rouge & Bleu, et ce, sous les ordres de Christophe Galtier lors de sa première saison, mais aussi sous les ordres de Luis Enrique pour son deuxième exercice en tant que parisien. En ce sens, les derniers échos parus dans la presse française ces derniers jours faisaient état de la volonté de Carlos Soler de plier bagage, lassé de son faible temps de jeu. Cependant, nos confrères de Foot Mercato ont affirmé que malgré les avances du FC Séville, du Bétis Séville ou encore de Villarreal, le PSG aurait décidé de ne pas laisser filer son milieu de terrain au cours de ce mercato d’hiver.

🔴 Carlos Soler de son côté va RESTER au PSG, il garde toute la confiance de Luis Enrique 🤝🇪🇸



[@FabriceHawkins]

Une information qui va dans le sens de celle du jour partagée par nos confrères d’RMC Sport. En effet, ces derniers évoquent la confiance maintenue de Luis Enrique envers Carlos Soler : « L’entraîneur du club francilien ne souhaite pas le laisser filer« . Toutefois, avant l’arrivée du technicien espagnol sur le banc, la direction du Paris Saint-Germain avait la volonté de se séparer du numéro 28 Rouge & Bleu.