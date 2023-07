Au cours de ce mercato estival 2023, le PSG se montre actif avec de nombreuses arrivées. Cependant le sens des départs est également à surveiller. En effet, celui d’El Chadaille Bitshiabu acté, les dirigeants du Paris Saint-Germain se pencher sur une piste afin de remplacer le titi parisien.

A la recherche de temps de jeu et d’un projet dans lequel il occuperait une place plus importante qu’au PSG, le jeune El Chadaille Bitshiabu a plié bagage. En effet, le défenseur central prend la direction du RB Leipzig et a par ailleurs été aperçu ce dimanche 16 juillet en Allemagne afin de finaliser son arrivée dans les rangs du club du groupe Red Bull. Si le club de la capitale s’est renforcé en défense avec les recrues que sont Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les dirigeants parisiens souhaiteraient tout de même palier le départ d’El Chadaille Bitshiabu. En ce sens, la direction sportive du Paris Saint-Germain, sous la houlette de Luis Campos, se penche sur la piste d’un jeune talent de Ligue 1. Née en 2005 comme le défenseur parisien en partance pour le RB Leipzig, c’est le nom de Leny Yoro qui est aujourd’hui associé au PSG. En effet, notre confrère de TF1, Saber Desfarges, affirme que les dirigeants du club de la capitale ont pris des renseignements ces derniers jours concernant le jeune lillois.

🔴 NEWS : Le PSG apprécie et s’est renseigné sur le défenseur central du LOSC, Leny Yoro (2005), après le départ d’El Chadaille Bitshiabu ✨🇫🇷



[@SaberDesfa] pic.twitter.com/jZ4213qhtq — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 16, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Natif de la région parisienne, dans le Val de Marne (94), Leny Yoro est un défenseur central d’1m90. Le jeune joueur droitier, âgé de 17 ans, a pris part à 13 rencontres de Ligue 1 Uber Eats avec le LOSC au cours de la saison 2022/2023 et 2 en Coupe de France. Formé dans le nord de la France, le Dogue est international français avec la catégorie U19.

Leny Yoro au duel avec Kylian Mbappé (Image : Instagram @lenyyoro)

Avec une valeur estimée par le site spécialisé Transfermarkt à 10 millions d’euros, Leny Yoro est sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2025.