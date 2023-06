Mercato : Ce qui empêche le PSG d’officialiser ses recrues

Au PSG, les noms se multiplient dans le sens des arrivées au cours de ce mercato estival, sans pour autant pouvoir officialiser les choses. En effet, les renforts sont actés, mais ne peuvent être annoncés pour le moment. Le fair-play financier se montrerait toujours rigide avec le Paris Saint-Germain.

En apparence, le PSG se montre discret sur ce marché des transferts estival 2023 pour le moment, tant aucune officialisation n’est tombée malgré les nombreuses rumeurs et informations. Cependant, en coulisse, le club de la capitale est on ne peut plus actif afin de se renforcer en préparation de la saison 2023/2024. En effet, nos confrères d’RMC Sport parlent d’arrivées déjà bouclée au sujet de Milan Skriniar, Marco Asensio, le jeune Cher Ndour ainsi que Manuel Ugarte. Parmi ceux-là, les trois premiers arrivent libre de tout contrat. Un aspect que le PSG prend en compte, et espère donc les faire signer avant la fin du mois de juin afin de pouvoir compter ces trois recrues dans l’exercice comptable de la saison 2022/2023. Cependant, RMC Sport avance la possibilité de voir ces trois signatures tomber seulement au mois de juillet, « par soucis de cohérence« . Pour le milieu de terrain uruguayen du Sporting Portugal, l’officialisation et l’annonce ne devraient pas arriver avant le mois de juillet. L’opération coûtera 60 millions d’euros au club de la capitale, soit le montant de sa clause libératoire. Si le fair-play financier continue de bousculer les plans du PSG, les champions de France 2023 « confirment avoir tout mis en œuvre pour être en conformité avec le fair-play financier« .

Si le fair-play financier a son incidence sur le mercato du PSG, il ne devrait pas en avoir sur le dossier de l’entraîneur. Annoncé avec insistance, Luis Enrique devrait prendre la place de Christophe Galtier et être le prochain coach parisien. Cependant, la nomination du technicien espagnol est elle retardée par le licenciement du Français. En effet, toujours selon RMC Sport, « le PSG et le technicien français n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente« . Cependant, Luis Enrique travaille déjà, et affine son staff en attendant. Il pourrait se composer avec certains adjoints de Christophe Galtier, en ce sens, « l’avenir de Pedro Gomez Piqueras, Alberto Piernas et Joao Sacramento n’est pas encore réglé« .