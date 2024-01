Au cours de ce mercato d’hiver, le PSG fait face à un véritable chanter pour penser sa défense. Cependant, la porte semble à minima être entrouverte à Nordi Mukiele. Ce dernier serait ouvert à l’idée de finir la saison avec le Bayern Munich et le club de Bundesliga persiste.

C’est face aux blessures que la défense du Paris Saint-Germain s’est rapidement transformé en un chantier au cours de cet hiver 2024. En effet, en plus des retours difficiles à la compétition de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi a plié bagage pour rejoindre sa sélection du Maroc pour disputer la CAN 2023, et Milan Skriniar a été touché et opéré de la cheville, ce qui l’écartera des terrain pour une durée de près de 3 mois. En ce sens, la seule arrivée de Lucas Beraldo pourrait ne pas suffire, qui plus est, ajoutée à la volonté de Nordi Mukiele de rejoindre le Bayern Munich pour finir la saison avec un rôle plus important dans un effectif. Le club de Bundesliga de son côté, face au départ de Noussair Mazraoui pour la Coupe d’Afrique des Nations et de Kim Min-Jae pour la Coupe d’Asie, s’est retrouvé sur la piste de Nordi Mukiele, qui pourrait faire parler sa polyvalence, sa volonté de gagner du temps de jeu, mais aussi faire face aux dernières blessures survenues en Bavière.

En effet, si la volonté des dirigeants du Bayern Munich de recruter Nordi Mukiele pour la fin de saison était déjà présente, celle-ci pourrait s’accentuer. C’est à l’occasion de la 13e journée de Bundesliga que le champion d’Allemagne en titre a affronté l’Union Berlin ce mercredi à l’Allianz Arena. Si Thomas Tuchel a pu voir ses hommes l’emporter sur le score d’un but à zéro, le technicien allemand a perdu sur blessure Konrad Laimer, Dayot Upamecano et Joshua Kimmich. En conférence de presse d’après-match, l’ancien coach du PSG a déclaré : « Il s’agit d’une blessure fibreuse à l’arrière de la cuisse. C’est une affaire de semaines, pas de jours. C’est extrêmement amer pour Upa et pour nous. Il est en pleine forme depuis de nombreuses semaines« . Concernant le joueur qui dépanne sur le couloir droit de la défense, Konrad Laimer, Thomas Tuchel a prôner la patience afin de connaître la nature de la blessure et la durée d’indisponibilité. Nos confrères allemands de Sky Sports DE s’avancent en évoquant une déchirure musculaire au niveau du mollet, qui écartera l’Autrichien des terrains pour les six prochaines semaines. Dans ce contexte, Christophe Freund, directeur sportif du Bayern Munich, a affirmé pour le quotidien BILD, qu’il ne fallait pas exclure une arrivée de Nordi Mukiele en Bavière.