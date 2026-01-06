Mercato – Fenerbahçe aimerait se faire prêter Lucas Beraldo

Très peu utilisé par Luis Enrique, Lucas Beraldo pourrait être l’un des joueurs à quitter le PSG cet hiver. Fenerbahçe aimerait le récupérer en prêt.

Depuis le début de la saison, Lucas Beraldo a très peu joué avec le PSG (10 matches toutes compétitions confondues, 737 minutes de temps de jeu). Des rumeurs font écho d’un possible départ de l’international brésilien et peut-être même dès le mercato hivernal. Si le défenseur central a expliqué se sentir bien au PSG et qu’il ne comptait pas partir, la perspective de participer à la Coupe du monde avec la Seleçao pourrait le faire changer d’avis durant ce mois de janvier.

Un prêt avec option d’achat

Selon les informations de la presse turque, Fenerbahçe s’intéresserait au numéro 4 du PSG. Comme Milan Skriniar l’hiver dernier, le club stambouliote aimerait se faire prêter Lucas Beraldo lors de ce mercato hivernal 2026 avec une option d’achat. Reste désormais à savoir si cette piste pourrait plaire au joueur ainsi qu’au PSG. Même s’il possède Marquinhos, Willian Pacho, Illia Zabarnyi ou Lucas Hernandez, Lucas Beraldo possède un style de jeu rare au sein du club de la capitale, qui pourrait inciter ses dirigeants à le conserver.