Le PSG s’associe à Zing Coach, application de fitness

Le PSG attise les convoitises des marques qui souhaitent s’associer au club champion d’Europe. Ce mardi, il a annoncé s’associer à Zing Coach, application de fitness.

Le PSG est l’un des clubs les plus attractifs du monde. Les marques s’arrachent pour être associées au dernier vainqueur de la Ligue des champions. Ce mardi matin, le club de la capitale a annoncé s’associer à l’application de fitness, Zing Coach. Dans son communiqué, le club de la capitale indique que « l’application de fitness s’appuyant sur l’intelligence artificielle et engagée dans la promotion de l’activité physique s’allie au Paris Saint-Germain pour proposer aux plus de 500 millions de fans du Club dans le monde des exercices inspirés de la préparation des joueuses et joueurs parisiens. »

Les supporters pourront comparer leurs progrès à ceux des athlètes des équipes féminine et masculine du PSG

À partir de ce mardi, les supporters du PSG pourront suivre des programmes d’entraînement adaptés à leurs envies via l’application Zing Coach, comparer leurs progrès à ceux des athlètes des équipes féminine et masculine du Paris Saint-Germain, bénéficier de conseils exclusifs inspirés du travail du staff technique du Club, et grimper dans le classement des utilisateurs pour tenter de remporter des expériences VIP en jour de match ainsi que des objets dédicacés. En parallèle, la technologie d’intelligence artificielle propriétaire de Zing Coach permettra d’accéder à une expérience utilisateur personnalisée, de la planification des séances à l’accompagnement motivationnel, indique le PSG dans son communiqué.