Mercato : Gabriel Moscardo attendu du côté du SC Braga

Après une saison compliquée au Stade de Reims, Gabriel Moscardo ne devrait pas poser ses valises au Campus PSG bien longtemps. Le jeune milieu de terrain est attendu ce week-end du côté du Portugal.

En 2024 / 2025, Gabriel Moscardo a évolué sous les couleurs du Stade de Reims, prêté par le PSG pour la saison. Cependant, avec seulement 256 minutes sur le pré en 10 matchs toutes compétitions confondues, le milieu de terrain de 18 ans n’a pas su convaincre, ni en Champagne, ni à Paris. Ainsi, à l’aube de la saison 2025 / 2026, l’ancien des Corinthians s’apprête à partir pour un second prêt consécutif. En effet, s’il a été convoqué à la surprise générale par Luis Enrique pour la Coupe du Monde des Clubs, le Brésilien n’entre tout de même pas dans les plans du technicien espagnol. C’est dans ce contexte que, selon les informations du Parisien, Gabriel Moscardo est attendu au Portugal ce week-end afin de s’engager en prêt avec le SC Braga.