Mercato : Gabriel Moscardo, rendez-vous l’été prochain ?

Pour le compte la 37e journée du championnat brésilien, les Corinthians se sont inclinés face à l’Internacional (1-2). Une rencontre à laquelle a assisté Luis Campos, conseiller du football du PSG, en charge du recrutement pour l’équipe première. Le dirigeant portugais supervise le milieu de terrain Gabriel Moscardo.

Si le mercato hiverna n’a pas encore ouvert ses porters, le PSG s’active d’ores et déjà afin de renforcer ses rangs. En effet, le nom de Gabriel Moscardo est, avec insistance, lié au club de la capitale. La presse en Angleterre, au Brésil, en Espagne et en France est unanime : le Brésilien sera un joueur du Paris Saint-Germain. A 18 ans, le milieu de terrain a été l’objet des convoitises de Chelsea ou encore du FC Barcelone, mais sa décision est prise, il ne veut rejoindre que le PSG. C’est en tous cas ce qu’affirme ce lundi Le Parisien, qui ajoute que Gabriel Moscardo pourrait devenir Parisien dès cet hiver, mais prêté dans la foulée à son club afin de rejoindre Paris à l’été 2024. Le plan dressé par Luis Campos devrait donc se dérouler ainsi « sauf, évidemment, retournement de situation comme une succession de blessés« . Pisté depuis un temps, la potentielle arrivée de Moscardo au PSG est le fruit du travail de Luis Campos, qui « selon une méthodologie immuable« , ne lance jamais un processus de recrutement avant d’avoir vu le joueur une à trois fois de ses propres yeux. Après avoir récolté les informations nécessaires, le Portugais arrive au stade de formulation des premières offres. Etape que traverse actuellement le Paris Saint-Germain.

Selon les derniers échos de la presse, le PSG pourrait s’attacher les services de Gabriel Moscardo contre un chèque oscillant entre les 22 et 25 millions d’euros. Ce week-end, malgré la défaite des siens, le jeune brésilien a été l’auteur de la passe décisive sur l’unique but des Corinthians. Cette saison avec les professionnels de son club formateur, Moscardo a disputé 25 rencontres et compte 1 but et 1 passe décisive. Le Brésilien évolue dans un poste préférentiel devant la défense, mais peut également endosser le rôle de relayeur.