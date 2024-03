Mercato : Gonçalo Ramos intéresse l’AC Milan

Le mercato ouvre ses portes dans quelques semaines mais les clubs placent déjà leurs premiers pions. C’est le cas de l’AC Milan qui s’intéresse à Gonçalo Ramos pour remplacer les départs prévus en attaque.

Le mercato estival 2024 s’annonce bouillant du côté de l’AC Milan. En attaque, le rumeur de départ d’Olivier Giroud prend de plus en plus de place et semble se dessiner. Du côté de Rafael Leao aussi, les tendances vers un départ s’intensifie. Afin d’anticiper, ou même remplacer les attaquants sur le départ, le club italien se positionne déjà sur des joueurs pour l’ouverture de la période de transferts. Après la rumeur Viktor Gyokeres, attaquant suédois du Sporting Lisbonne, qui se montre finalement trop cher (55 millions d’euros) pour les Rossoneri, le journal la Repubblica annonce la piste de plusieurs joueurs de Premier League, mais aussi du PSG.

Une envie de départ ?

Toujours selon la Repubblica, Gonçalo Ramos, attaquant au PSG, a été proposé à l’AC Milan car le joueur de 22 ans serait mécontent de son temps de jeu à Paris. Le club italien serait ouvert à la possibilité de recruter l’ex joueur de Benfica, si les conditions financières sont atteignables. La manœuvre s’annonce délicate puisqu’acheté 80 millions d’euros avec bonus, et un salaire de 6 millions d’euros par an, le Paris Saint-Germain ne voudra sans doute pas faire de cadeau aux Rouges et Noirs. Malgré tout, Gonçalo Ramos serait impatient d’aller en Italie qui représenterait une opportunité importante dans sa carrière.