Au cours de ce mercato hivernal, le PSG a tout intérêt à se montrer actif dans le sens des arrivées. Cependant, des départs pourraient également se boucler d’ici la fin du mois de janvier. Le dossier Hugo Ekitike pourrait donc se décanter.

Pour le PSG, renforcer sa défense et son milieu de terrain semble être une priorité pour ce mercato hivernal. Cependant, des dossiers sont également prioritaires sur le bureau des dirigeants dans le sens des départs, au moins un. En effet, mis au placard depuis le début de la saison, Hugo Ekitike est invité à se trouver une porte de sortie. Une opération qui irait dans le sens du Paris Saint-Germain, mais aussi dans celui des intérêts du joueur de 21 ans, en manque cruel de temps de jeu. C’est dans ce contexte que les pistes se multiplient pour l’ancien du Stade de Reims : Wolfsburg, Wolverhampton ou encore l’Eintracht Francfort. Ce dernier, club de Bundesliga, serait en pourparlers avec le joueur et son entourage, selon Florian Plettenberg. Le journaliste pour Sky Sport en Allemagne affirme qu’au cours des discussions, les dirigeants de l’Eintracht Francfort auraient été convaincus et impressionnés par Hugo Ekitike.

Après discussions, les dirigeants de Francfort sont impressionnés par Hugo Ekitike ! 🤩



Le club allemand croit en son potentiel, et le joueur serait prêt à faire un sacrifice salarial. Toujours aucun accord… ⏳



[@Plettigoal] pic.twitter.com/KRy7zermcP — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 17, 2024

Malgré les discussions positives, aucun accord n’a été trouvé pour le moment. En effet, le salaire du joueur pourrait rapidement poser problème. Cependant, si l’aspect financier a pu être un frein dans le passé, Hugo Ekitike serait aujourd’hui ouvert à l’idée de faire un sacrifice salarial. Pour l’Eintracht Francfort, le numéro 44 du PSG devrait réduire ses émoluments de 50% s’il souhaite traverser le Rhin et rejoindre la Bundesliga. Sur le plan sportif, et toujours selon Florian Plettenberg, l’Eintracht Francfort croit au potentiel d’Hugo Ekitike.