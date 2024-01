Le mercato hivernal du PSG devrait être plus agité que prévu. Si Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo pouvaient être les seules recrues de ce mois de janvier, d’autres pistes voient le jour aujourd’hui. Si certaines pourraient aller à leur terme, d’autres s’annoncent plus compliquées.

Avec les retours difficiles de blessure de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Milan Skriniar s’est ajouté à la liste des blessés après son opération à la cheville. Par ailleurs, Achraf Hakimi est avec sa sélection nationale du Maroc pour disputer la CAN 2024 et Nordi Mukiele est sur les tablettes du Bayern Munich. Au cours de ce mercato hivernal, malgré l’arrivée de Lucas Beraldo, le PSG fait donc face à un véritable casse-tête pour sa défense. C’est en ce sens que dans les discussions avec leurs homologues bavarois au sujet de Nordi Mukiele, les dirigeants parisiens ont ajouté le nom de Joshua Kimmich sur la table. En effet, si le Paris Saint-Germain est ouvert à l’idée d’un départ de son défenseur polyvalent français, une des conditions pour aller au bout de ce dossier, est de trouver un remplaçant au numéro 26 Rouge & Bleu. C’est ainsi que Joshua Kimmich est désormais associé au club de la capitale. Cependant, nos confrères d’RMC Sport qualifient cette piste menant à l’international allemand de « difficile à concrétiser« . En effet, il semble compliqué d’envisager Kimmich bouger cet hiver tant le Bayern Munich a besoin de se renforcer avec les départs de Kim Min-Jae et Noussair Mazraoui avec leur sélection nationale respective pour la Coupe d’Asie et la Coupe d’Afrique.

🚨 La piste Kimmich est particulièrement compliquée. Dans les 1ers échanges, le Bayern Munich a adressé une fin de non-recevoir au PSG pour le joueur.



Néanmoins, Paris essaye de faire évoluer la position du Bayern. Vont-ils réussir ? Rien n’est moins sûr ⏳🇩🇪



[RMC Sport]

Toujours selon RMC Sport, dès les premiers échanges, le Bayern Munich aurait coupé court aux espoirs parisiens d’attirer Joshua Kimmich. Pas de quoi freiner le PSG qui tenterait depuis plusieurs jours de faire changer de posture le club de Bundesliga. Pour son entrejeu, le club de la capitale, sous l’impulsion du coach Luis Enrique, serait intéressé par Bruno Guimaraes, cependant « la direction sportive est consciente que son prix est hors de portée« .

De source allemande, les échos sont plus ou moins les mêmes. En effet, Florian Plettenberg affirme que le PSG est bel et bien intéressé par une signature de Joshua Kimmich, et Luis Enrique souhaite intégrer le joueur à son effectif cet hiver ou l’été prochain. Le journaliste pour Sky Sport affirme par ailleurs que l’Allemand ne souhaite pas être transféré cet hiver et le Bayern Munich ne souhaite pas s’en séparer. De plus, le journaliste allemand affirme également que ce dossier est à dissocier de celui de Nordi Mukiele.