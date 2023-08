Mercato : Keylor Navas, enfin une porte de sortie ?

Le PSG continue de se renforcer sur le marché des transferts et de peaufiner son effectif grâce à des départs également. Le club de la capitale est, en ce sens, toujours à la recherche d’une porte de sortie pour son gardien de but, Keylor Navas.

Au Paris Saint-Germain depuis l’été 2019, Keylor Navas a vu son statut de titulaire indiscutable remis en question avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma à l’occasion du mercato estival 2021. Entre l’alternance des deux gardiens et la relégation du Costaricain dans la hiérarchie clairement actée sous les ordres de Christophe Galtier, l’ancien portier du Real Madrid a disputé la seconde partie de la saison 2022/2023 en prêt du côté de Nottingham Forest. Dans la foulée de son prêt en Premier League, Keylor Navas a retrouvé sa place dans les rangs parisiens sous les ordres de Luis Enrique, sans pour autant regagner une place de titulaire. En effet, depuis le début de la préparation estivale, le technicien espagnol a installé Alexandre Letellier dans les buts Rouge & Bleu en tant que titulaire, avant que Gianluigi Donnarumma retrouve sa place au cours du Japan Tour 2023. En ce sens, le statut de remplaçant de Keylor Navas semble une nouvelle fois acté sous les cieux parisiens, ce qui pousse le triple vainqueur de la Ligue des Champions à se trouver une porte de sortie. Par ailleurs, les dirigeants du club de la capitale ont récemment enregistré le renfort de Arnau Tenas, arrivé libre du FC Barcelone, afin de renforcer leur effectif et le poste de gardien de but. Envoyé du côté du Real Madrid avec la grave et récente blessure de Thibaut Courtois, Keylor Navas a finalement vu les Merengues engager Kepa Arrizabalaga.

A 36 ans, le portier costaricain est sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, mais tout pousse à croire que Keylor Navas n’ira pas au bout de son bail Rouge & Bleu. En ce sens, une porte de sortie s’ouvre du côté de l’Arabie Saoudite. En effet, selon Le Parisien, « le club d’Al-Hilal, qui vient de mettre la main sur Neymar et espère toujours recruter Marco Verratti, est particulièrement intéressé par le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid« . Si le mercato estival 2023 fermera ses portes le 1er septembre à 00h00 en Europe, le pays du Golfe aura jusqu’au 8 septembre afin de finaliser ses emplettes et conclure une affaire comme celle de Keylor Navas « considérée comme sérieuse« .