L’annonce ne devrait plus tarder puisqu’elle serait prévue ce jour. Neymar Jr va bel et bien quitter le PSG et rallier les rangs d’Al-Hilal.

C’est une sacrée page qui va se tourner au Paris Saint-Germain dans les heures à venir. Six ans après son arrivée en grandes pompes, Neymar Jr va plier bagages de manière définitive. Al-Hilal et le PSG ont en effet trouvé un accord pour le transfert de la superstar brésilienne. Un transfert qui devrait avoisiner les 90 millions d’euros. Le joueur, pour sa part, paraphera un contrat de deux ans et devrait percevoir des émoluments estimés à 100 millions d’euros annuels.

Al-Hilal pretende anunciar Neymar ainda hoje. Exames médicos e assinatura de contrato foram concluídos ontem em Paris — Bruno Andrade (@brunoandrd) August 15, 2023

Neymar à Al-Hilal, une question d’officialisation

Tout s’est réglé très rapidement puisque les premiers échos concrets sur ce transfert nous sont parvenus ce dimanche. Et ce mardi, l’arrivée de Neymar Jr en Arabie Saoudite devrait être officialisée. C’est, du moins, ce que nous indique Bruno Andrade, journaliste pour UOL. Le joueur a passé sa visite médicale avec succès ce lundi à Paris. Le club saoudien peaufinerait ainsi, en ce moment même, les derniers détails. D’ailleurs, d’après diverses sources, cette annonce devrait être des plus ahurissantes, Al-Hilal prévoyant apparemment de mettre les petits plats dans les grands pour médiatiser au mieux cette arrivée XXL.