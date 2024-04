Mercato : Kylian Mbappé maître du temps avec le Real Madrid

Il sera assurément le dossier du mercato estival avec le moins de suspense mais qui fera le plus de bruit. Kylian Mbappé semble se diriger vers le Real Madrid, et tout n’est qu’une question de temps. Un temps que l’international français pourrait gérer lui-même.

Après sept saisons passées en Rouge & Bleu, Kylian Mbappé devrait bel et bien quitter le PSG libre de tout contrat à la fin de la saison et rejoindre le Real Madrid. L’attaquant français tient en haleine toute la planète foot avec le timing de son annonce officielle. Pour le quotidien espagnol Marca, pour qui le transfert ne fait plus l’ombre d’un doute, « Mbappé sera celui qui décidera la date de l’annonce de sa signature au Real Madrid« . Concernant la date à cocher sur son agenda, l’annonce ne devrait pas se faire tant que le Paris Saint-Germain est en lice en Ligue des Champions. Dans la même compétition, le parcours du Real Madrid sera également un paramètre. En ce sens, Kylian Mbappé devrait annoncer sa décision entre la fin des championnats ou la finale de Ligue des Champions, et le début du rassemblement de l’Equipe de France pour l’Euro 2024.