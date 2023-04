Mercato – La gestion complexe du retour des joueurs prêtés

Luis Campos était arrivé au début de l’été de l’année 2022 avec un objectif : dégraisser l’effectif et faire partir des joueurs qui ne sont plus désirés au sein du club. La plupart des joueurs n’ont pas trouvé de porte de sortie et sont partis en prêt dans d’autres clubs. Ces joueurs reviendront à la fin de la saison et le PSG va devoir composer avec ces retours. Le club de la capitale veut alléger sa masse salariale tout en conservant un effectif équilibré en termes de nombre de joueurs. Les joueurs qui ont été prêtés sont en ligne de mire pour un départ cet été.

Pas beaucoup de succès en prêt pour les Parisiens

Plus d’une dizaine vont faire leur retour : Mauro Icardi, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Éric Junior Dina Ebimbe, Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Colin Dagba et Édouard Michut. Pour des raisons différentes, ces joueurs n’ont pas su s’imposer dans le club et même si le PSG aura une enveloppe conséquente pendant le prochain mercato, il faudra faire partir une partie de ces éléments, explique Le Parisien. Le média rappelle que Pasquale Sensibile, le Coordinateur Scouting du PSG, venu aider Luis Campos dans sa mission, supervise les performances des joueurs prêtés. De son côté, Leandro Paredes ne devrait pas être conservé par la Juventus Turin et le club de la capitale fera tout pour le transférer à un an de la fin de son contrat.

Pareil pour Julian Draxler (Benfica), Colin Dagba (Strasbourg) et Abdou Diallo (Leipzig) qui n’ont pas été satisfaisants avec leur club. Georginio Wijnaldum a fait son retour après une lourde blessure au tibia et l’AS Roma veut revoir l’option d’achat à la baisse (8 millions d’euros) et espère récupérer le milieu de terrain libre. Layvin Kurzawa a eu des difficultés avec ses nombreuses blessures et Édouard Michut s’est imposé à Sunderland, tout comme Keylor Navas qui a apprécié retrouver les terrains après une longue période sur le banc avec le club parisien. Pour les exceptions, Le Parisien évoquent Mauro Icardi (14 buts en 20 matches avec Galatasaray) qui performe avec son club actuel et qui voudrait rester en Turquie. Pour Dina Ebimbe, le PSG touchera très probablement 6,5 millions d’euros avec l’option d’achat quasi-automatique de Francfort.