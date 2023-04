FPF – Le tour de force du PSG pour se sortir de l’impasse

La prochaine fenêtre des transferts approche à grands pas et le PSG devrait bel et bien pouvoir s’y montrer actif. En effet, en accord avec l’UEFA, le club parisien a su se donner un peu d’air.

On le sait, le PSG est surveillé comme le lait sur le feu par l’UEFA dans le cadre du Fair-play financier. Un FPF qui va évoluer pour devenir le FSR (Financial Sustainability Regulation). Un nouveau format qui autorise un déficit de 60 millions d’euros aux clubs européens sur trois saisons. Pour sa part, le PSG est dans le rouge et avait même été sanctionné par l’instance. Reste que le board rouge et bleu est sur le point d’inverser la tendance et de se donner, de ce fait, bien plus de latitude économiquement parlant.

Le PSG va pouvoir souffler

Ainsi, Goal nous propose un point assez complet sur la situation du PSG ce jour. Selon cette source, l’une des raisons qui a fait vaciller le club de la capitale du mauvais côté au cours des derniers mois, c’est tout simplement la prolongation de Kylian Mbappé. Les diverses primes touchées par le joueur de 24 ans ont été comptabilisées pour l’exercice actuel et disparaitrons donc lors des prévisions de la saison prochaine. En clair, le déficit de 60 millions d’euros autorisé sur trois ans l’aura été sur une seule saison. Dans cette optique, les comptes du PSG devront être à l’équilibre lors des deux années à venir. L’optimisme serait d’ailleurs de rigueur. Mais ce n’est pas tout : alors que la masse salariale parisienne a littéralement explosé, dépassant les 730 millions d’euros pour un chiffre d’affaire de 660 millions d’euros, soit 111% du budget du club, elle devrait passer à 90% lors du prochain point prévu entre le PSG et l’UEFA en octobre.

Grâce à un accord négocié l'an passé et des revenus en augmentation, Paris pourra être actif durant le mercato et ne plus être sous le joug du FPF 👀👇https://t.co/60PAIzCfFb — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) April 24, 2023

Le PSG s’engage, en outre, à atteindre la barre autorisée des 70% d’ici à l’horizon 2025. Plusieurs éléments vont permettre cela, nous relate Goal. D’abord, l’allégement de la masse salariale par les différentes ventes que devra acter Luis Campos. Ensuite, pour l’exercice en cours, le PSG prévoit une augmentation substantielle de ses revenus, ces derniers devant dépasser les 800 millions d’euros. Un record. Un état de fait rendu possible par une hausse non-négligeable dans le secteur de la billetterie (+150 millions) et dans le secteur marketing (+400 millions). Enfin, l’irruption de CVC, le fond d’investissement luxembourgeois qui a acquis 13% des parts de la Ligue 1 pour une somme estimée à 1,5 milliards d’euros, fait un bien fou aux caisses du PSG qui va percevoir pas moins de 200 millions d’euros sur trois ans.

Autant d’éléments qui permettront donc, selon toutes vraisemblances, au PSG de se montrer très actif sur le mercato estival. Goal confirme que l’enveloppe allouée aux transferts dépassera ainsi assez nettement les 80 millions d’euros récemment annoncés. Néanmoins, Luis Campos, qui se sait attendu au tournant, ne pourra pas non plus faire de grosses folies. Il faudra, en prime et comme précisé un peu plus haut, continuer la mission dégraissage entamée l’été dernier. Surtout qu’ils seront très nombreux à revenir de prêt cet été et ce, avec plus ou moins de réussite.