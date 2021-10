Alors qu’il ne parvient pas à faire sa place au sein du onze du PSG, ses diverses blessures et méformes l’ayant grandement ralenti, Mauro Icardi joue le rôle de remplaçant de luxe depuis plusieurs mois maintenant. Avec l’arrivée de Lionel Messi, la situation de l’international argentin ne s’est pas améliorée. Ce qui met clairement en doute son avenir à long terme en rouge et bleu.

Et on le sait, Mauro Icardi garde une très jolie cote du côté du championnat italien, championnat dans lequel il a performé sous la tunique de l’Inter Milan. Depuis plusieurs mois, tel un serpent de mer, des rumeurs faisant état de son possible retour en Serie A reviennent ainsi avec insistance au sein de la presse transalpine. Aujourd’hui encore, c’est la Gazzetta dello Sport qui évoque le cas du numéro 9 parisien. .

Selon le journal aux papiers roses, la Juventus serait, en effet, toujours intéressée par le profil de Mauro Icardi. Si les décideurs italiens placent Dusan Vlaovic (Genoa) comme grande priorité, l’avant-centre argentin du PSG garderait une bonne place au sein de leur short-list. Mieux, la Vieille Dame, toujours selon la Gazzetta dello Sport, pourrait commencer à bouger ses pions dans ce dossier dès le mercato hivernal. Enfin, le média explique, en parallèle, que l’acquisition de l’un des deux joueurs précédemment cités pousserait irrémédiablement Alvaro Morata, actuellement prêté avec option d’achat par le Real Madrid, vers la sortie.