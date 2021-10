Kehrer satisfait de son début de saison avec le PSG

Thilo Kehrer a réalisé un bon début de saison avec le PSG, même si depuis le match contre Lyon – le 19 septembre – il n’a plus porté le maillot Rouge & Bleu. Des performances qui lui ont permis de retrouver la sélection allemande. Depuis son arrivée dans la capitale française durant l’été 2018, l’ancien de Schalke 04 (25 ans) a joué en défense centrale mais également au poste de latéral droit. En conférence de presse, Kehrer a évoqué sa préférence pour le poste de défenseur central, même s’il ne rechigne pas à jouer à droite voire à gauche, comme depuis le dernier rassemblement de Nationalmannschaft et comme il devrait jouer ce soir (20h45) contre la Roumanie.

« C’est en tant que défenseur central que je peux le mieux utiliser mes forces. Mais je peux aussi m’adapter à d’autres positions. J’ai souvent joué latéral droit, et latéral gauche quelques fois, indique le défenseur du PSG dans des propos relayés par l’Equipe. Je suis toujours content quand l’entraîneur m’aligne. La dernière saison était tout sauf optimale pour moi. Comme je n’étais pas à l’Euro, j’ai pu soigner ces petits soucis et me reposer complètement. Je suis satisfait de la manière dont c’est reparti cette saison.«