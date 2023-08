Mercato : La piste Kolo Muani au PSG toujours d’actualité

Le feuilleton de cette fin de mercato estival au PSG s’anime ces dernières heures autour de Randal Kolo Muani. En effet, après avoir quitté l’Allemagne afin de mettre la pression sur l’Eintracht Francfort, l’attaquant français demeure un dossier actif sur les bureaux des dirigeants parisiens.

Alors que les dernières offres du Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani à l’Eintracht Francfort ont été refusées par les dirigeants allemands, l’attaquant français est passé à l’offensive. En effet, l’ancien du FC Nantes a décidé de traverser la frontière franco-allemande en ne s’entraînant pas aujourd’hui. Le natif de Bondy (93) est actuellement à Paris selon différentes sources, dans l’attente d’un accord entre le PSG et Francfort. En ce sens, l’international tricolore ne devrait pas prendre part à la rencontre de barrage retour d’Europa Conférence League de ce jeudi (20h30) face au Levski Sofia. De son côté, le club de Bundesliga n’aurait pas eu de problème avec les déclaration de son attaquant expliquant pour Sky Sports son désir de rejoindre le Paris Saint-Germain. C’est en tous cas ce qu’affirme Florian Plettenberg, qui explique toutefois que les dirigeants de l’Eintracht Francfort n’auraient pas apprécié la grève de son joueur, qui aurait envenimé la situation du dossier. Le journaliste pour Sky Sports affirme également qu’une solution est toujours recherchée, pour un transfert de Randal Kolo Muani au PSG qui n’est à ce stade pas à 100% enterré.

Dans un dossier étroitement lié à celui de Randal Kolo Muani, l’Eintracht Francfort est toujours intéressé par l’idée de s’attacher les services d’Hugo Ekitike. En ce sens, et toujours selon Florian Plettenberg, le club de Bundesliga aurait fait une offre écrite au PSG pour l’ancien attaquant du Stade de Reims, et serait prêt à payer entre 20 et 25 millions d’euros.