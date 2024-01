Si le mercato d’hiver du PSG est plutôt calme à quelques jours de son terme, le Bayern Munich s’active pour renforcer son secteur défensif. En ce sens, deux noms ont été cochés : Nordi Mukiele et Kieran Trippier. Le champion d’Allemagne semble avoir fait son choix.

Depuis le début de la saison, Thomas Tuchel se voit dans l’obligation d’alterner entre Noussair Mazraoui et Konrad Laimer au poste de latéral droit. Entre les blessures récurrentes du Marocain, son départ pour la CAN 2023 et le dépannage à ce poste du milieu de terrain autrichien, l’ancien coach du PSG n’est naturellement pas satisfait. En ce sens, les dirigeants du Bayern Munich travaillent activement sur le recrutement d’un défenseur capable d’évoluer à droite. C’est dans ce contexte que le champion d’Allemagne a coché le nom de Nordi Mukiele pour ce mercato d’hiver. Cependant, le Paris Saint-Germain est également dans une situation compliquée pour sa défense avec le départ d’Achraf Hakimi pour la CAN 2023 également, la blessure de Milan Skiriniar, et les retours difficiles de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Tant de paramètres qui compliquent les discussions entre dirigeants parisiens et bavarois. Si la piste n’a pas grandement avancée malgré l’intérêt réciproque entre le champion d’Allemagne et Nordi Mukiele, le nom de Kieran Trippier est arrivé sur la table en Bavière. Cependant, selon les dernières informations en provenance d’outre-Rhin, la piste est sur le point d’être abandonnée par le Bayern Munich.

Le choix est fait ?

En effet, notre confrère pour Sky Sport, Florian Plettenberg, affirme ce mercredi que « Bayern Munich est sur le point de se retirer des négociations » en ce qui concerne le dossier Kieran Trippier. En interne, après discussions, les dirigeants bavarois ne seraient pas enclins à faire parvenir à leurs homologues de Newcastle une nouvelle offre. Une nouvelle qui tombe au lendemain de la dernière offre soumise et rejetée aux Magpies ce mardi, qui oscillait entre 15 et 16 millions d’euros, montant maximum qu’étaient prêts à payer la direction du Bayern Munich.