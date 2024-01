Lors de ce mercato hivernal, le PSG semble avoir érigé le dossier Hugo Ekitike comme priorité dans le sens des départs. Si l’Eintracht Francfort avance ses pions et devient le point de chute le plus probable pour le joueur, le volet économique pourrait être un frein à l’opération.

Dans une liste établie par les dirigeants du PSG de joueurs qui doivent quitter le navire Rouge & Bleu, Hugo Ekitike apparaît au dessus de la pile. En ce sens, les pistes se sont multipliés et les clubs que sont Wolfsburg, Wolverhampton ou encore l’Eintracht Francfort se sont positionnés. Ce dernier, dans la course à Hugo Ekitike semble être le mieux placé et le plus avancé. En effet, l’actuel sixième de Bundesliga tiendrait d’ores et déjà un accord avec le numéro 44 du PSG qui aurait accepté les sacrifices financiers sur son salaire. Cependant, les pourparlers entre les deux clubs pourrait freiner l’opération. En effet, selon nos confrères de BILD, l’Eintracht Francfort, disposé à en proposer entre 15 et 18 millions d’euros, ferait face aux exigences des dirigeants parisiens qui en attendraient davantage. C’est à l’heure, toujours selon le quotidien de sport allemand, le blocaque dans le dossier Hugo Ekitike.

Pour rappel, les derniers échos dans ce dossier faisaient état d’une opération dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. La somme évoquée dans les colonnes de BILD pourrait en ce sens, faire office d’option d’achat.