Mercato : Le cas Dusan Vlahovic pose question

Le PSG s’est fortement activé depuis l’ouverture de ce mercato. Ils reste un poste à compléter, celui de l’attaquant de pointe. Plusieurs noms circulent ces dernières semaines, notamment celui de Dusan Vlahovic. Mais comme le révèle RMC Sport, un élément contraignant pousse le PSG à la réflexion concernant cette piste.

L’état de santé du joueur inquiète

Le Paris Saint-Germain doute de l’état de santé du Serbe. Ce dernier souffre d’une pubalgie chronique qui lui a fait louper une dizaine de rencontres avec la Juventus Turin la saison passée. Pour maximiser ses chances d’obtenir son fameux n°9, le club de la capitale table sur Harry Kane, même si l’Anglais semble se diriger vers le Bayern Munich. Après deux offres refusées par Tottenham, le Bayern Munich devrait mettre les 100 millions d’euros demandés sur la table pour satisfaire le propriétaire du club anglais, Daniel Lévy. Rasmus Hojlund, le Norvégien de l’Atalanta Bergame est lui aussi ciblé par les Rouge & Bleu mais Manchester United à la main mise sur le dossier. Un accord a déjà été réalisé entre les deux parties et les Mancuniens pourraient offrir 70 millions d’euros pour enrôler l’attaquant. Vous l’avez bien compris, les deux dernières pistes mentionnées sont loin d’aboutir pour le PSG. Le dossier Dusan Vlahovic est donc le dossier le plus logique à réaliser pour le PSG. L’état de santé du joueur remet partiellement en cause l’intérêt du club de la capitale. Dossier à suivre dans les prochaines heures et les prochains jours…

