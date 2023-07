Ce à quoi il faut s’attendre du premier match du PSG contre Le Havre

Après la reprise progressive des joueurs parisiens au sein du « Campus PSG », le club de la capitale s’apprête à effectuer le premier match de sa saison. Demain à 17h (BeIN Sports 1, c’est contre Le Havre dans des installations flambant neuves que Luis Enrique va débuter. Ça n’est qu’un match amical mais ce sont surtout les premières décisions du coach espagnol. Des décisions qui vont dessiner les premiers contours du Paris Saint-Germain version 2023/2024.

Un « loft » pour les joueurs non-convoqués au Japon

Cette rencontre sera l’occasion d’observer les premiers préceptes tactiques de Luis Enrique mais aussi et surtout de mesurer l’état de forme de chacun. Comme le rappelle Le Parisien, 27 joueurs sont convoqués pour jouer cette partie. L’occasion pour chacun de montrer ses qualités mais aussi de valider son ticket pour la tournée au Japon (22 juillet au 2 août). Pour ce qui est des joueurs indéboulonnables, Neymar est en phase de reprise et ne prendra pas part à la rencontre. Carlos Soler est laissé au repos et Juan Bernat, Nuno Mendes Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele ne sont pas prêts à refouler les pelouses. À contrario, Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti et Danilo Pereira sont déjà opérationnels alors qu’ils sont arrivés lundi à l’entraînement. Les nouvelles recrues – Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Marco Asensio, Milan Skriniar, Lucas Hernandez – sont dans le groupe et pourront jouer pour la première fois avec leurs nouvelles couleurs.

Ce match est crucial pour les joueurs qui désirent participer à la tournée estivale et s’insérer dans l’effectif cette saison. Selon Le Parisien, certains joueurs n’ont toujours pas reçus d’invitation pour le Japon ce matin. Un moyen de mettre le groupe sous pression même s’il s’agit d’un match amical. Julian Draxler et Layvin Kurzawa, revenus de prêt, voudront faire partie de ceux qui s’envolent au pays du soleil levant. Si vous vous demandez ce que vont devenir les joueurs non conviés, ils seront placés dans un « loft ». Un groupe qui s’entraînera dès ce samedi et qui ne rentre plus dans les plans du club parisien. Avant même le match contre Le Havre, ont sait déjà que Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Leandro Paredes et Colin Dagba seront dans ce groupe. C’est aussi le cas d’Édouard Michut, Vimoj Muntu Wa Mungu, Djeidi Gassama et Moutanabi Bodiang.

