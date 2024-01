Mercato : Le clan Mbappé calme les dernières informations

Malgré les spéculations qui ne font, à nouveau, que s’accentuer ces dernières heures, l’avenir de Kylian Mbappé demeure incertain. D’après le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, aucun accord entre le joueur et le Real Madrid n’aurait été trouvé. Le feuilleton semble pour de bon relancé.

Partira ? Partira pas ? L’épisode 392 du feuilleton Mbappé au Real Madrid semble relancé. Depuis le coup de sifflet final du 32e de finale de Coupe de France, entre l’US Revel et le Paris Saint-Germain, remporté avec brio par les Parisiens, 9 buts à 0, les spéculations vont bon train. Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato n’a pas tardé à lâcher sa bombe, alors que les Revélois célébraient le moment d’une vie et que les joueurs Rouge et Bleu fêtaient, sans doute, leur qualification en 16e de finale. En effet, sur X (anciennement Twitter), le journaliste spécialiste du mercato avait annoncé, en fin de soirée, que Kylian Mbappé et le Real Madrid étaient parvenus à un accord de principe, sur une signature à l’été 2024. Et ce, malgré les récentes rumeurs sur une certaine lassitude de la Casa Blanca sur le dossier et un ultimatum posé au numéro 7 du club de la capitale concernant sa future décision de prolonger ou partir du PSG.

A lire aussi : Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine

Quoi qu’il en soit, la rumeur lancée Foot Mercato a fait beaucoup parler sur les réseaux, et quand il s’agit du crack de Bondy, les informations promulguées sont souvent à prendre avec du recul, et les revirements de situations ne sont pas à exclure. Aujourd’hui, un autre journaliste spécialiste du mercato, Fabrice Hawkins nous infirme les propos d’hier de Santi Aouna en révélant qu’aucune décision n’aurait été prise, et aucun accord trouvé. D’après l’entourage du joueur, l’avenir de Kylian Mbappé resterait dans le flou, à 6 mois de la fin de son contrat et aucune discussion n’aurait été entamée à ce jour entre le clan du meilleur buteur de l’histoire du PSG et le club madrilène. Le journaliste de RMC affirme même qu’aucun ultimatum ne pourrait dicter le temps de prise de décision du joueur.

🚨 « Aucun accord autour de l’avenir de Kylian Mbappé » selon son entourage

« Il n’y a pas de discussions entamées au sujet de celui-ci. Aucun type d’influence ne pourrait d’ailleurs dicter le timing de discussion, réflexion ou décision de Kylian » pic.twitter.com/lXXSmfCecS — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 8, 2024 Twitter : @FabriceHawkins

En bref, nous semblons bien repartis dans un feuilleton à rallonge, au sujet de l’avenir du capitaine de l’Équipe de France, quelques mois après un énième épisode lors du mercato estival. Rien de surprenant alors que le contrat du prodige de Bondy arrive à son terme au mois de juin et qu’à l’heure actuelle, Mbappé peut signer où il le souhaite pour un transfert libre cet été.