Mercato – Le dossier Harry Kane pas complètement enterré pour le PSG

Plusieurs sources ont annoncé que Tottenham et le Bayern Munich s’étaient mis d’accord pour un transfert d’Harry Kane en Bundesliga. Le club bavarois est à la recherche d’un véritable numéro 9 depuis le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Thomas Tuchel fait d’Harry Kane une priorité.

Un retournement de situation après l’accord Tottenham-Bayern

Le dénouement de ce transfert devait arriver ce jeudi mais selon les informations de Bild il pourrait y avoir un retournement de situation qui se trame. Pour rappel, Tottenham n’a jamais vraiment été vendeur. Le club anglais a même refusé trois offres du Bayern Munich. Le président Daniel Lévy espère pourvoir le prolonger au-delà de son contrat qui s’étend jusqu’en 2024. Après de longues négociations, un accord a été trouvé ce jeudi pour un montant de 110 millions d’euros. Selon le média allemand, le joueur ne donne plus de nouvelles après l’accord. Malgré un salaire qui serait doublé au Bayern, l’attaquant anglais hésite à rejoindre le championnat allemand et voudrait partir libre en 2024 pour toucher des indemnités plus élevées. En coulisse, un club s’activerait pour s’attacher les services de l’Anglais avec une offre plus élevée que celle du voisin allemand. Le PSG pourrait être ce club. Les Rouge & Bleu cherchent à remplacer Kylian Mbappé et voudrait faire venir Kane en juin de l’année prochaine. Bild ajoute également que Manchester United et Chelsea ne sont pas à exclure dans ce dossier.

