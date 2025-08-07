Mercato : Après Lucas Chevalier, le PSG accélère pour le dossier Illia Zabarnyi

Après de longs mois de négociations et d’espoirs, le dossier Illia Zabarnyi serait sur le point de prendre fin. En effet, un accord semble avoir été trouvé entre le PSG et Bournemouth.

Très tôt cet été, le PSG a ciblé sa défense centrale comme secteur de jeu à renforcer. Ainsi, différents noms ont été cités, et celui d’Illia Zabarnyi a été retenu. Le joueur de 22 ans est l’objet du feuilleton estival 2025 du club de la capitale, et celui-ci serait sur le point de prendre fin. En effet, selon les dernières information de Ben Jacobs à ce sujet, « le PSG est sur le point de recruter Illia Zabarnyi« . Si les pourparlers entre Bournemouth et le Paris Saint-Germain ont été âpres, le journaliste britannique évoque aujourd’hui un accord à hauteur de 63 millions d’euros pour le transfert de l’international ukrainien, précisant tout de même que « les bonus sont en cours de finalisation« .

[MàJ]

Alors que le PSG a accéléré sur le dossier Lucas Chevalier et que le gardien de but est attendu ce vendredi 8 août à Paris afin de passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans, le dossier Illia Zabarnyi devrait lui aussi être conclu prochainement. En plus des informations de Ben Jacobs, le journaliste français Fabrice Hawkins affirme que Luis Enrique souhaite que le gardien de but tricolore et le défenseur ukrainien soient dans son groupe avant ce mercredi 13 août et le match de Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, parle lui d’un dossier proche de se conclure pour Illia Zabarnyi.

Nos confrères de L’Equipe évoquent également l’accord total proche, le montant de 63 millions d’euros, et les bonus encore discutés ces dernières heures. Encore une fois, la volonté de Luis Enrique d’avoir le défenseur ukrainien mercredi à Udine est soulignée par le quotidien français, qui conclu : « Toutes les parties assuraient, jeudi soir, qu’Ilya Zabarni serait parisien. Un discours entendu depuis deux mois« .