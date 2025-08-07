Mercato : Accord total et visite médicale prévue pour Lucas Chevalier !

Selon les informations du journal L’Équipe, le Paris Saint-Germain et le LOSC ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Chevalier. Après de longues négociations et plusieurs offres refusées, le club de la capitale a rehaussé sa proposition à plus de 40 millions d’euros, hors bonus, pour s’attacher les services du portier lillois.

Le gardien de 23 ans est attendu à Paris dans les prochaines heures pour passer sa visite médicale et signer un contrat de cinq ans selon L’Equipe. L’objectif du PSG est clair : l’intégrer au groupe professionnel dès la semaine prochaine, en vue de la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Un renfort de taille pour le club, qui mise sur un talent prometteur pour sécuriser ses cages sur le long terme. L’arrivée de Lucas Chevalier ouvre un nouveau chapitre pour le poste de gardien de but au PSG. Avec un contrat de cinq ans, il est clairement perçu comme l’avenir du club. Cette signature relance aussi les spéculations sur le départ de plusieurs gardiens déjà présents dans l’effectif.

Quel impact sur la hiérarchie des gardiens parisiens ?

Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas sont désormais considérés comme des candidats potentiels au départ, même s’ils ne sont pas prêts à accepter n’importe quelle offre. L’ambitieux Matveï Safonov, récemment arrivé, devra également s’interroger sur son rôle au sein du club. Son désir de ne pas être une simple doublure pourrait le pousser à reconsidérer son avenir.

Cette transaction majeure confirme la volonté du Paris Saint-Germain de se renforcer avec des joueurs de premier plan, tout en bousculant la hiérarchie en interne pour créer une équipe encore plus compétitive.

[MàJ]

L’accord entre le LOSC et le PSG pour le transfert de Lucas Chevalier est confirmé par Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport. Ce dernier évoque le montant de 55 millions d’euros bonus compris, et confirme le contrat de 5 ans pour le gardien de but français. Concernant la hiérarchie, Lucas Chevalier aurait les faveurs de Luis Enrique pour être numéro 1, et Gianluigi Donnarumma aurait été tenu au courant par le PSG de l’arrivée du portier tricolore. Ainsi, le club de la capitale espère que l’Italien se trouvera une porte de sortie, afin de ne pas avoir à gérer une cohabitation entre deux potentiels numéro 1.

[MàJ]

Le PSG accélère donc sur le marché des transferts sous l’impulsion de son coach, Luis Enrique. En effet, c’est une nouvelle fois Fabrice Hawkins qui affirme que le technicien espagnol souhaiterait pouvoir compter sur Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi avant le match face à Tottenham, le mercredi 13 août. Ainsi, la direction parisienne « accélère sur Zabarnyi pour trouver un accord définitif avec Bournemouth avant la fin de la semaine« . Pour Lucas Chevalier, le portier français est attendu sur Paris ce vendredi 8 août afin d’y passer sa visite médicale. Cette dernière serait prévue pour la matinée selon Benjamin Quarez, journaliste pour Le Parisien.

