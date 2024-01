Mercato : Le message de Guimaraes sur son avenir

Le PSG s’intéresserait à Bruno Guimaraes lors de ce mercato hivernal. Le milieu de terrain brésilien a envoyé un message à son actuel club, Newcastle, via ses réseaux sociaux.

Alors qu’il a recruté Lucas Beraldo le premier jour de l’année 2024, le PSG ne compte pas s’arrêter-là. Il aurait pu s’offrir un deuxième joueur lors de ces premiers jours du mercato hivernal avec Gabriel Moscardo. Mais lors de sa visite médicale, il a été détecté une blessure au pied qui nécessite une opération et une absence des terrains pendant trois mois. L’officialisation de son arrivée au PSG est donc reportée. Voulant recruter un milieu de terrain cet hiver, le club de la capitale aurait lancé son dévolu sur Bruno Guimaraes.

« Newcastle United. Point »

L’actuel joueur de Newcastle serait la priorité des dirigeants du PSG pour renforcer son entre-jeu. L’international brésilien a une clause libératoire de 115 millions d’euros dans son contrat avec les Magpies, qui court jusqu’en juin 2028. Les dernières sources rapportent que le PSG n’est pas encore passé à l’action dans ce dossier et que la volonté du joueur sera importante dans ce dossier. Ce samedi, l’ancien lyonnais était titulaire et a joué l’intégralité du derby entre Newcastle et Sunderland lors du troisième tour de la Coupe d’Angleterre. Les Magpies se sont largement imposés (0-3). À l’issue de ce succès, Bruno Guimaraes est sorti de son silence après les rumeurs. Il a posté deux photos de la rencontre sur son compte X (ex-Twitter), avec le commentaire suivant. « Newcastle United. Point » avec deux cœurs de couleur noir et blanc, qui représentent les couleurs de Newcastle. Un message clair pour son avenir ? Réponse dans les prochains jours, voire semaines.