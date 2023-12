Mercato : le prix de Leny Yoro est fixé par le LOSC

À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal 2024, Luis Campos fait chauffer ses pistes et se rapproche de Leny Yoro. Le LOSC ne laissera pas partir son joueur pour moins de 50 millions d’euros.

Le mercato d’hiver approche à grand pas et le Paris Saint-Germain s’active sur ses premières pistes. Comme révélé par les informations de Foot Mercato durant les dernières semaines, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Leny Yoro, défenseur central du LOSC. Une piste qui se précise encore aujourd’hui par le média de sport et Santi Aouna, qui révèle que le directeur sportif du club de la capitale doit rencontre prochainement sa famille pour leur expliquer le projet parisien. Mais attention, le PSG n’est pas le seul dans la danse. Le Real Madrid se greffe aussi a dossier et promettrait même au jeune défenseur de 18 ans de devenir « le nouveau Varane ».

Un transfert à 50 millions d’euros minimum

Un dossier qui s’annonce laborieux, puisque le LOSC espère toujours prolonger Leny Yoro. Sous contrat jusqu’en juin 2025, la pépite lilloise dépend encore de la décision du club nordiste. Les clubs prétendants au transfert sont prévenus par Sylvain Armand, directeur sportif de Lille, la pépite mauricienne ne quittera pas les Dogues pour moins de 50 millions d’euros. Une somme considérable mais qui ne semble pas faire peur au PSG face aux excellentes prestations du défenseur cette saison.